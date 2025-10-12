Le Isole di Sicilia brillano al TTG | dati di reputazione eccellenti e partnership strategiche

La partecipazione di Islands of Sicily DMO al TTG Travel Experience 2025, presso lo stand della Regione Siciliana, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, non solo per l'alto interesse riscontrato durante gli incontri di Meet & Match, ma anche per i dati di performance e reputazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

