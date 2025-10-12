Le impressionanti immagini del rogo che ha devastato il monastero della Bernaga Evacuate 21 suore

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono davvero impressionanti le immagini del terribile incendio che nella serata di sabato 11 ottobre ha devastato l'antico monastero della Bernaga, nella Brianza lecchese. I vigili del fuoco e i soccorsi sono stati al lavoro anche durante la notte per spegnere il rogo e completare le operazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impressionanti - immagini

Ultraleggero precipita nel Bresciano: le impressionanti immagini dello schianto in autostrada | VIDEO

Maltempo, strade come fiumi e città imbiancate dalla grandine: immagini impressionanti (VIDEO)

Lo tsunami colpisce con onde alte le isole Curili e il Giappone: le immagini impressionanti | GUARDA

Le spaventose immagini del rogo che ha divorato l'Euro Stamp di Pianezza - 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S. Lo riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Impressionanti Immagini Rogo Ha