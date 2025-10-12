Le impressionanti immagini del rogo che ha devastato il monastero della Bernaga Evacuate 21 suore

Sono davvero impressionanti le immagini del terribile incendio che nella serata di sabato 11 ottobre ha devastato l'antico monastero della Bernaga, nella Brianza lecchese. I vigili del fuoco e i soccorsi sono stati al lavoro anche durante la notte per spegnere il rogo e completare le operazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it