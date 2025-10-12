Le Iene stupro di gruppo a Palermo in esclusiva l’audio

361magazine.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Iene, in esclusiva tutto l’audio shock in cui Asia Vitale racconta la presunta violenza di grupp. AUDIO SHOCK: ASIA VITALE RACCONTA LA PRESUNTA VIOLENZA AL PODCASTER GARGANO Asia: “Perché sono una mente elevata, io prospetto il futuro molto, quando faccio qualcosa.Se tu sai che sei a Palermo e che la gente si comporta in una certa maniera, non te la vai a cercare. Io non sono così. così stupida”   GARGANO LA PROVOCA, GIOCANDO SULL’IPOTESI ESTREMA: Gioacchino: “Nel senso che mi faccio la sc**ata e poi denuncio per stupro e così divento ricca e famosa. amo, dai che feci bingo” Asia: “Se io ti rido dopo quello che dici tu, cioè, una risposta già l’hai avuta”   GARGANO INSISTE, CERCANDO UNA CONFERMA SUL CONSENSO E SUL POSSIBILE “BUSINESS” IMPLICITO: Gioacchino: “Amò, sincera, eri consenziente ma hai pensato lungo a livello, diciamo, di business relativo al discorso dei guadagni, vero?”   Asia: “Io onestamente vorrei un attimo liberarmi da tutto questo peso”   IL RACCONTO POI PRENDE UNA PIEGA SORPRENDENTE: ASIA PARLA DEI RAGAZZI, COLPEVOLI DI AVER AMMESSO TUTTO E AVERLA “CONSEGNATA” ALLA SITUAZIONE. 🔗 Leggi su 361magazine.com

le iene stupro di gruppo a palermo in esclusiva l8217audio

© 361magazine.com - Le Iene, stupro di gruppo a Palermo, in esclusiva l’audio

In questa notizia si parla di: iene - stupro

iene stupro gruppo palermoStupro di gruppo a Palermo, la vittima denunciata per minacce all’ex. L’avvocata: «Non posso più assisterla» - Per questo è stata denunciata la vittima dello stupro di Palermo. Riporta meridionews.it

iene stupro gruppo palermoStupro di gruppo, un audio "rubato" di Asia Vitale potrebbe cambiare tutto: «È stato un rapporto consensuale», ma lei nega tutto - Un nuovo audio potrebbe riaprire il caso dello stupro di gruppo di Palermo, che aveva sconvolto l’Italia nell’estate 2023. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Iene Stupro Gruppo Palermo