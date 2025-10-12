Le Iene, in esclusiva tutto l’audio shock in cui Asia Vitale racconta la presunta violenza di grupp. AUDIO SHOCK: ASIA VITALE RACCONTA LA PRESUNTA VIOLENZA AL PODCASTER GARGANO Asia: “Perché sono una mente elevata, io prospetto il futuro molto, quando faccio qualcosa.Se tu sai che sei a Palermo e che la gente si comporta in una certa maniera, non te la vai a cercare. Io non sono così. così stupida” GARGANO LA PROVOCA, GIOCANDO SULL’IPOTESI ESTREMA: Gioacchino: “Nel senso che mi faccio la sc**ata e poi denuncio per stupro e così divento ricca e famosa. amo, dai che feci bingo” Asia: “Se io ti rido dopo quello che dici tu, cioè, una risposta già l’hai avuta” GARGANO INSISTE, CERCANDO UNA CONFERMA SUL CONSENSO E SUL POSSIBILE “BUSINESS” IMPLICITO: Gioacchino: “Amò, sincera, eri consenziente ma hai pensato lungo a livello, diciamo, di business relativo al discorso dei guadagni, vero?” Asia: “Io onestamente vorrei un attimo liberarmi da tutto questo peso” IL RACCONTO POI PRENDE UNA PIEGA SORPRENDENTE: ASIA PARLA DEI RAGAZZI, COLPEVOLI DI AVER AMMESSO TUTTO E AVERLA “CONSEGNATA” ALLA SITUAZIONE. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le Iene, stupro di gruppo a Palermo, in esclusiva l’audio