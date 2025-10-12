Questa sera, domenica 12 ottobre, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con un nuovo appuntamento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni e ospiti del 12 ottobre 2025. Nella nuova puntata, il programma torna su un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica: lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo alcuni anni fa. Sulla vicenda, Roberta Rei ha incontrato Asia Vitale, la vittima che all’epoca denunciò la violenza. Nuovi audio e dichiarazioni della stessa Vitale potrebbero far emergere uno scenario completamente diverso. A seguire, un’inchiesta di Matteo Viviani sul nuovo impero della droga in Messico: quello del fentanyl. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene, nuovi audio shock sul caso Asia Vitale