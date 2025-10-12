Le Iene 2025 il monologo di Neffa | I fatti del mondo succedono sopra le nostre teste | Video Mediaset

Neffa a Le Iene 2025. Il rapper è stato protagonista di un monologo incentrato su quanto successo negli ultimi giorni e su come le piattaforme online e i social possano scuotere le coscienze. Neffa, il monologo a Le Iene Show 2025. In vita mia non ho mai vinto un’elezione ed oggi non si sbaglia a dire che la rappresentanza politica non sta più funzionando. Del resto abbiamo lottato per il diritto di voto e nessuno va a votare, abbiamo lottato per il diritto all’istruzione e molti pensano che la scuola sia per lo più una inutile perdita di tempo che di certo non ti prepara alla vita. Oggi Lucignolo sarebbe visto come un grandissimo figo che sta cavalcando il sistema” – inizia così il monologo di Neffa a Le Iene 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

