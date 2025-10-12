Le foto con la figlia e il pendente a forma di pistola | chi è Gaetano Maranzano il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo
Si chiama Gaetano Maranzano e ha 28 anni il giovane sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre fuori dal pub gestito dalla sua famiglia a Palermo. Il 28enne è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale e, stando alle prime informazioni, risiede nel quartiere zen del capoluogo siciliano. Le foto con la figlia sui social. L’ultimo foto pubblicata su TikTok da Maranzano conta oltre 31 mila visualizzazioni. A corredo del post c’è un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: « Tu mi arresti e per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra. 🔗 Leggi su Open.online
