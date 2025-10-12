Le Filo Armoniche | la filosofia come scienza e arte del vivere Un ponte tra pensiero educazione e consapevolezza

Il libro di Luciano Bernazza, "Le Filo Armoniche – Saper vivere è una Scienza e un’Arte" (Armando Editore, 2024), propone una visione della filosofia come strumento pratico per costruire una vita autentica e consapevole. In questa prospettiva, la riflessione filosofica non resta confinata alla teoria, ma diventa una forma di educazione integrale, in perfetta sintonia con le finalità formative delineate dalla Legge 922019 e dal D.M. 352020 sull’Educazione civica. Questo contributo riflette su come l’approccio di Bernazza possa ispirare docenti e studenti a recuperare la dimensione umanistica del sapere, trasformando la scuola in un laboratorio di vita consapevole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: filo - armoniche

Luciano Bernazza. Michael Bublé · It's a Beautiful Day. ECCOLO IL “ PREMIO INTERNAZIONALE MENOTTI Spoleto Festivalart 2.025 “ !! THE WINNER IS : “ Le Filo Armoniche - Saper vivere è una Scienza e un’Arte “, DI Luciano Bernazza , Armando Ed - facebook.com Vai su Facebook

