Le coreografie di Martens in scena undici anni dopo
La danza è protagonista oggi alle 16 dello spettacolo "The dog days are over 2.0", in prima italiana, in scena al teatro Cavallerizza a Reggio. Si tratta della produzione del 2014 che segnò la svolta assoluta per Jan Martens, coreografo belga attivo sulla scena coreografica internazionale dal 2010. A undici anni di distanza, MartensGrip ricrea questo spettacolo di successo con un nuovo cast. In "The dog days are over" il danzatore è puro esecutore, alla ricerca della perfezione. Sottoposti a una coreografia complessa, matematica, vigorosa ed estenuante, eseguita con forzata uniformità, gli otto ballerini finiscono per sbagliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
