le azioni della zona euro stanno risalendo dopo mesi di stagnazione

Dopo mesi di stagnazione, le azioni della zona euro stanno iniziando a risalire. I mercati azionari europei, rimasti indietro rispetto a quelli americani e asiatici per gran parte del 2025, stanno mostrando nuovi segnali di forza. A crederci è anche J.P. Morgan, una delle più importanti banche d’investimento al mondo, che ha deciso di puntare nuovamente sull’Europa. Secondo la banca, il momento di tornare fiduciosi sui titoli europei è arrivato. Dopo un lungo periodo di incertezza e prezzi fermi, le valutazioni sono diventate più interessanti e ci sono sempre più elementi che fanno pensare a una nuova fase positiva per i mercati dell’eurozona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

