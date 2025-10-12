Le aiuta a sistemare le valigie sul treno ma intanto ruba un portafogli con 720 euro
Si era offerta di aiutare un gruppo di passeggere di un treno a sistemare i bagagli, ma poi (con altre tre sodali) aveva preso il (ricco) portafogli di una di loro, con 720 euro. E aveva derubato anche un'altra viaggiatrice.Bloccata sul trenoLa donna è stata bloccata dalla polizia ferroviaria: si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
