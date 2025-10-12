Lazio Juve piove sul bagnato per Sarri! Un altro big si ferma per infortunio è a rischio per il match dell’Olimpico! Il punto dall’infermeria biancoceleste
Lazio Juve, altri problemi per Sarri! Stop per un altro big per infortunio, è a rischio per il match dell’Olimpico! Il punto dall’infermeria. Piove sul bagnato in casa Lazio. L’infermeria biancoceleste si affolla e, dopo gli stop di Rovella e Zaccagni, si ferma anche Valentín “Taty” Castellanos. L’attaccante argentino ha accusato un problema muscolare in allenamento e ora la sua presenza per le super sfide contro Atalanta e Juve è a forte rischio. QUI: IL CALENDARIO COMPLETO DELLA JUVE IN SERIE A Si ferma anche Castellanos: ansia per l’attacco. L’attaccante, non convocato dalla sua nazionale, si stava allenando a Formello, ma è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Dia: quando torna l'attaccante della Lazio? Gli aggiornamenti sullo stop - Il fastidio alla caviglia è lo stesso che lo tormenta da quasi un anno, precisamente da novembre 2024. Scrive tag24.it