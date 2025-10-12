Lazio da record al TTG di Rimini tre giorni di grande successo per il turismo regionale

Latinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numeri da record per il Lazio al TTG di Rimini, una delle principali fiere dedicate al turismo che si è svolta dall’8 al 10 ottobre. Lo spazio espositivo dedicato alla Regione è stato visitato in soli tre giorni da oltre 30mila persone provenienti non solo dall’Italia, ma anche da 75 Paesi nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - record

West Nile, quando il picco dei casi? Altri due morti in Campania e nel Lazio record di contagi. «In Italia sono almeno 10mila le infezioni»

Lazio, numeri da big! Afflusso record dei tifosi biancocelesti: il punto sugli abbonamenti e la tournée in Turchia

Tartaruga Caretta, con il nido trovato a Passoscuro salgono a 19 nel Lazio: è un record

lazio record ttg riminiLazio da record al TTG di Rimini, tre giorni di grande successo per il turismo regionale - Numeri da record per il Lazio al TTG di Rimini, una delle principali fiere dedicate al turismo che si è svolta dall’8 al 10 ottobre. Lo riporta latinatoday.it

lazio record ttg riminiTURISMO. NUMERI DA RECORD PER IL LAZIO AL TTG DI RIMINI. OLTRE 30MILA VISITATORI PROVENIENTI DA 75 PAESI. PALAZZO: “SODDISFATTA, LAVORIAMO PER OFFRIRE UNA ... - Numeri da record per il turismo del Lazio al TTG di Rimini, i dati parlano di oltre 300. lagone.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Record Ttg Rimini