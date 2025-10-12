L' avvocato Lovati | Sempio? L’ha presa male ma Corona mi ha pugnalato alle spalle Bevo? Sì ma reggo bene

Xml2.corriere.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla l'avvocato di Andrea Sempio: «Costo poco? È vero. In tv non mi piaccio, ma mi chiamano sempre: dicono che funziono, che la gente mi segue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l avvocato lovati sempio l8217ha presa male ma corona mi ha pugnalato alle spalle bevo s236 ma reggo bene

© Xml2.corriere.it - L'avvocato Lovati: «Sempio? L’ha presa male, ma Corona mi ha pugnalato alle spalle. Bevo? Sì, ma reggo bene»

In questa notizia si parla di: avvocato - lovati

Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi

avvocato lovati sempio l8217haL'avvocato Lovati: «Sempio? L’ha presa male, ma spero che non mi sostituisca. Corona mi ha pugnalato alle spalle. Bevo? Sì, ma reggo bene» - In tv non mi piaccio, ma mi chiamano sempre: dicono che funziono, che la gente mi segue» ... Da msn.com

avvocato lovati sempio l8217haAndrea Sempio conferma Massimo Lovati, l'avvocato lo insulta in diretta tv: «Lui e i genitori ignoranti come le capre» - Dall'abitacolo della sua automobile gira un video selfie che indirizzerà alla trasmissione ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avvocato Lovati Sempio L8217ha