L' avvocato Lovati | Sempio? L’ha presa male ma Corona mi ha pugnalato alle spalle Bevo? Sì ma reggo bene
Parla l'avvocato di Andrea Sempio: «Costo poco? È vero. In tv non mi piaccio, ma mi chiamano sempre: dicono che funziono, che la gente mi segue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: avvocato - lovati
Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere
Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio
Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi
#DelittodiGarlasco, #Sempio: "Qualche giorno per decidere sull'avvocato Lovati" - X Vai su X
Caso Garlasco, Sempio valuta 'addio' all'avvocato Lovati: qualche giorno per decidere Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
L'avvocato Lovati: «Sempio? L’ha presa male, ma spero che non mi sostituisca. Corona mi ha pugnalato alle spalle. Bevo? Sì, ma reggo bene» - In tv non mi piaccio, ma mi chiamano sempre: dicono che funziono, che la gente mi segue» ... Da msn.com
Andrea Sempio conferma Massimo Lovati, l'avvocato lo insulta in diretta tv: «Lui e i genitori ignoranti come le capre» - Dall'abitacolo della sua automobile gira un video selfie che indirizzerà alla trasmissione ... Lo riporta msn.com