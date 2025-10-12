L’avversario di oggi Il Cannara a caccia di punti-salvezza Bertaina in dubbio
Proverà a non interrompere la piccola striscia positiva il Cannara di Armillei che oggi arriva al Franchi motivato e a caccia di punti salvezza. Per il team rossoblù nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi contro Sanseplcro e Aquila Montevarchi entrambi a reti bianche. L’ex tecnico del Foligno arriva dalla vittoria del campionato di Eccellenza Umbra con il Sansepolcro e oggi potrebbe affidarsi ad un guardingo 3-5-2. In porta c’è l’esperto Vassallo mentre la difesa dovrebbe essere composta da Enzo Bertaina, Myrtollari e Baraboglia. A metà campo il regista potrebbe essere Montero con Roselli e il 2005 Porzi ai suoi lati mentre sulle corsie spazio a Cardoni e Schvindt che giocano rispettivamente a destra e sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
