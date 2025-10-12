L’avversario di oggi Il Cannara a caccia di punti-salvezza Bertaina in dubbio

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proverà a non interrompere la piccola striscia positiva il Cannara di Armillei che oggi arriva al Franchi motivato e a caccia di punti salvezza. Per il team rossoblù nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi contro Sanseplcro e Aquila Montevarchi entrambi a reti bianche. L’ex tecnico del Foligno arriva dalla vittoria del campionato di Eccellenza Umbra con il Sansepolcro e oggi potrebbe affidarsi ad un guardingo 3-5-2. In porta c’è l’esperto Vassallo mentre la difesa dovrebbe essere composta da Enzo Bertaina, Myrtollari e Baraboglia. A metà campo il regista potrebbe essere Montero con Roselli e il 2005 Porzi ai suoi lati mentre sulle corsie spazio a Cardoni e Schvindt che giocano rispettivamente a destra e sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217avversario di oggi il cannara a caccia di punti salvezza bertaina in dubbio

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di oggi. Il Cannara a caccia di punti-salvezza. Bertaina in dubbio

In questa notizia si parla di: avversario - oggi

Chi è Vit Kopriva, l’avversario di Sinner oggi agli Us Open 2025. Sei Challenger in bacheca e tesseramento in Italia

Oggi la gara tra Stati Uniti e Gran Bretagna deciderà l’ultimo avversario delle azzurre. Santa Jasmine spinge l’Italia in finale di BJK Cup

Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai: l’accordo con gli organizzatori, orario, avversario, tv

l8217avversario oggi cannara cacciaL’avversario di oggi. Il Cannara a caccia di punti-salvezza. Bertaina in dubbio - Proverà a non interrompere la piccola striscia positiva il Cannara di Armillei che oggi arriva al Franchi motivato e ... Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: L8217avversario Oggi Cannara Caccia