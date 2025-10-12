Lavoro maxi avviso Asmel | Metà dei candidati proviene dall’estero

Mancano pochi giorni alla chiusura del quarto Maxi Avviso Asmel per la selezione unica di 37 Elenchi di Idonei alle assunzioni nei 4.700 Enti Locali soci Asmel. Pubblicato su InPA, il bando ha registrato in pochissimo tempo un boom di candidature, confermando il successo della modalità di assunzione aggregata, introdotta dal DL Reclutamento. I Comuni del Bel Paese si confermano attrattivi non solo per giovani e professionisti italiani, ma anche per cittadini europei, soprattutto inglesi e tedeschi under 40. Più della metà delle candidature provenienti dall’estero arriva infatti da Inghilterra e Germania, dove risiedono numerosi professionisti italiani desiderosi di rientrare e mettere a disposizione delle comunità locali la loro esperienza e competenza maturata all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it