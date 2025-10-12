La fotografia scattata dall’ Inail sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Romagna racconta una realtà fatta di luci e ombre, soprattutto per quanto riguarda Rimini, che si muove tra alcuni leggeri miglioramenti recenti e alcune criticità difficili da superare. Nel 2024, le tre province romagnole — Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini — hanno totalizzato 19.188 denunce, con un calo del 2% rispetto al 2023. Ma la media nasconde differenze importanti. Rimini ha registrato 5.259 infortuni, segnando un +1,92% nell’intero anno. Tuttavia, se si guarda al dato più fresco, quello del periodo maggio 2024 – maggio 2025, il trend cambia radicalmente: -12,80% di denunce, il calo più netto dell’intera Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, in un anno oltre cinquemila infortuni