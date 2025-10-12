Lavori stradali flop Forza Italia chiede le dimissioni di sindaco e assessore
Non si può parlare di ‘fuoco amico’ perché Peppe Tartaglione, rappresentante in consiglio comunale di Forza Italia, da tempo ha assunto una posizione critica nei confronti dell'esecutivo di Marcianise pur essendo stato eletto in maggioranza e a sostegno del sindaco Antonio Trombetta.In passato ci. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lavori - stradali
Lavori stradali a Livorno, da lunedì 13 ottobre cantieri aperti per nuovi attraversamenti pedonali rialzati: le vie interessate
I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi
Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco
Lavori stradali in Via Bernardi dal 13 al 15 ottobre Manutenzione stradale con istituzione senso alternato di marcia tra le 8.30 e le 17.30 Si informa che nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre in orario di cantiere (indicativamente tra le 8.30 e le 17.30) verrà istituit Vai su Facebook
#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-lautunno… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - X Vai su X