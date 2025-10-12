Lavori stradali flop Forza Italia chiede le dimissioni di sindaco e assessore

Casertanews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si può parlare di ‘fuoco amico’ perché Peppe Tartaglione, rappresentante in consiglio comunale di Forza Italia, da tempo ha assunto una posizione critica nei confronti dell'esecutivo di Marcianise pur essendo stato eletto in maggioranza e a sostegno del sindaco Antonio Trombetta.In passato ci. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - stradali

Lavori stradali a Livorno, da lunedì 13 ottobre cantieri aperti per nuovi attraversamenti pedonali rialzati: le vie interessate

I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Flop Forza