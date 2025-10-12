Lavori stradali | ecco i principali cantieri della settimana

Interventi di messa in sicurezza stradale, ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi e nuovi allacci alla rete idrica. Sono i principali cantieri della settimana del 13 ottobre in città.Interventi in via D’Annunzio, via Bovio, via Dazi e Borgo AlbiziIn via D’Annunzio proseguono gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it