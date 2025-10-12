Lavori stradali | ecco i principali cantieri della settimana

Firenzetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi di messa in sicurezza stradale, ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi e nuovi allacci alla rete idrica. Sono i principali cantieri della settimana del 13 ottobre in città.Interventi in via D’Annunzio, via Bovio, via Dazi e Borgo AlbiziIn via D’Annunzio proseguono gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - stradali

Lavori stradali a Livorno, da lunedì 13 ottobre cantieri aperti per nuovi attraversamenti pedonali rialzati: le vie interessate

I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco

lavori stradali principali cantieriLa Sicilia orientale sotto l’assedio dei cantieri stradali - Dopo un’estate di relativa quiete, l’incubo dei cantieri stradali torna ad affliggere gli automobilisti della Sicilia orientale. Segnala start-news.it

Lavori stradali per 800 mila euro a Siracusa, presto al via i cantieri - Questo l’elenco delle vie interessate dai lavori di rifacimento: via Avola, via Servi di Marina, Riviera Dionisio il Grande, via Elorina (tratti), viale Paolo Orsi, traversa Monasteri di Sotto (tratti ... siracusanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Principali Cantieri