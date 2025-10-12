Lavori in corso in autostrada quattro notti di chiusure sull' A26

Quattro notti di chiusure in arrivo sull'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - corso

Capello: "Il Napoli appende i quadri, l'Inter fa le rifiniture. Al Milan invece lavori in corso..."

Lavori in corso per ripristinare e abbellire la pineta di Baia Domizia dopo il rogo

Chiuso per una notte il casello di Francavilla in entrata verso nord: in corso lavori di pavimentazione

Lavori in corso a partire da lunedì 13 ottobre 2025 in via del Mocale per la sostituzione e l'estensione della rete idrica e fognaria. Sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il civico 116 e il civico 85 con deviazione del traffico su Via Leo Valiani e poi via Togliat - facebook.com Vai su Facebook

#sisma2016 Treia, lavori di miglioramento sismico in corso alla Chiesa di Santa Maria in Piana https://regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/112557/Treia-lavori-in-corso-alla-Chiesa-di-Santa-Maria-in-Piana… - X Vai su X

Lavori in corso sulle autostrade: ecco i cantieri in Toscana e Umbria. Chiusi interi tratti della A1 - Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi ... lanazione.it scrive

Alta velocità e manutenzione dell’autostrada: lavori lungo la A4 - Proseguono i lavori di regolare manutenzione della A4 e per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità nel tratto di ... Lo riporta ecovicentino.it