Lavori finiti alla scuola Baccini I bambini possono tornare in classe
Mercoledì 15 ottobre i bambini della scuola dell’infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana torneranno nelle loro classi. Erano stati spostati, ad inizio anno educativo, nel plesso della scuola elementare "Buricchi" a Carmignano, a causa dei lavori di rifacimento della fognatura su via Vergheretana, a cura di Publiacqua e ora il cantiere in quell’area è terminato. Sono 52 gli alunni della materna e il prossimo anno avranno anche una scuola alimentata dall’impianto fotovoltaico. "E’ una bella notizia - dice il professor Giacinto Ciappetta, dirigente dell’istituto comprensivo "Il Pontormo" - e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per far funzionare le cose al meglio e che hanno poi lavorato per tornare alla completa normalità: genitori, maestre, operatori scolastici, dipendenti del Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - finiti
Le Olimpiadi invernali in Fiera, pattinaggio e hockey nei padiglioni di Rho: “Lavori finiti all’80%”
Lavori quasi finiti alla scuola King, dove crollò un controsoffitto (anche) a causa dei temporali
Vintage Music Festival con Jo Squillo: lavori finiti in tempi record a San Zenone
Copertura della palestra e ripristini, lavori finiti alla Leonardo da Vinci https://gazzettadisiena.it/copertura-della-palestra-e-ripristini-lavori-finiti-alla-leonardo-da-vinci/… - X Vai su X
Cari concittadini, abbiamo ultimato i lavori di bitumatura nella zona via delle Fosse, via delle Terme Romane, via degli Orti, piazza Fabio Alberti. È certo che, una volta finiti i lavori, verrà aggiunta la segnaletica, come facciamo sempre ed è vero che con il temp - facebook.com Vai su Facebook
La scuola dell’infanzia Baccini “riapre” dal 15 ottobre. E il Comune di Carmignano investe in un impianto fotovoltaico - CARMIGNANO – Per i piccoli della scuola dell’infanzia Ida Baccini è arrivato il momento di entrare nella loro sede di Santa Cristina a Mezzana: da ... Come scrive piananotizie.it
Lavori in corso, la scuola dell’infanzia Baccini trasloca alla Buricchi - I lavori di Publiacqua alla fognatura fanno traslocare i bambini della scuola dell’infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana. Lo riporta lanazione.it