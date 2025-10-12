Mercoledì 15 ottobre i bambini della scuola dell’infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana torneranno nelle loro classi. Erano stati spostati, ad inizio anno educativo, nel plesso della scuola elementare "Buricchi" a Carmignano, a causa dei lavori di rifacimento della fognatura su via Vergheretana, a cura di Publiacqua e ora il cantiere in quell’area è terminato. Sono 52 gli alunni della materna e il prossimo anno avranno anche una scuola alimentata dall’impianto fotovoltaico. "E’ una bella notizia - dice il professor Giacinto Ciappetta, dirigente dell’istituto comprensivo "Il Pontormo" - e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per far funzionare le cose al meglio e che hanno poi lavorato per tornare alla completa normalità: genitori, maestre, operatori scolastici, dipendenti del Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori finiti alla scuola "Baccini". I bambini possono tornare in classe