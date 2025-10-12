lavoratori in nero nel locale titolare nei guai

Locali, piazze e vie “calde” di Cremona passate al setaccio dei carabinieri. È durata una notte, tra venerdì e sabato, l’ operazione dei carabinieri di Cremona, insieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cremona. Sedici i militari che per ore hanno controllato persone, strade, piazze e soprattutto locali. Infatti l’attenzione era focalizzata sui punti di aggregazione giovanile per prevenire l’eccessivo consumo di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, sia nelle vie residenziali (e in particolare al quartiere Boschetto) al fine di prevenire e contrastare i furti in abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

