L’autentico re dei risi a confronto

Imparare a riconoscere il Carnaroli originario e a distinguerlo dai suoi fratelli più moderni, individuandolo sia nel piatto che sullo scaffale. Per celebrare gli 80 anni del “re dei risi“, Coldiretti Pavia, in collaborazione con la studentessa del corso di laurea in Agri-Food and Sustainability dell’Università di Pavia Monica Bramini, ha organizzato “Il chicco giusto“, una masterclass che si è svolta ieri al mercato coperto di Campagna amica, in viale Golgi, dove la varietà originaria è stata messa a confronto con quelle più recenti. Gli iscritti alla masterclass hanno potuto seguire diverse degustazioni comparative di tre tipologie di riso (il Carnaroli classico pavese, il Caravaggio e il Leonidas CL), assaggiandole in bianco e in altrettanti risotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

