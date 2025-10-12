Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è il classico giocatore che non si risparmia mai, sia con l’ Inter che con la Argentina. Il suo impegno in campo è costante, ed è sempre pronto a dare il massimo per la causa, come dimostrato anche durante l’ultimo impegno con l’Albiceleste contro il Venezuela, dove ha giocato tutti i 90 minuti. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la vera domanda ora è se Lionel Scaloni deciderà di chiedere a Lautaro un altro sforzo in vista dell’amichevole contro Porto Rico, che si giocherà a Fort Lauderdale a un orario notturno in Italia, tra martedì e mercoledì, quando saranno le 2 di notte. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro Inter, il capitano vuole esserci con la Roma: l'Argentina complica i piani, cosa filtra