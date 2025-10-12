Lautaro Inter il capitano vuole esserci con la Roma | l’Argentina complica i piani cosa filtra

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è il classico giocatore che non si risparmia mai, sia con l’ Inter che con la Argentina. Il suo impegno in campo è costante, ed è sempre pronto a dare il massimo per la causa, come dimostrato anche durante l’ultimo impegno con l’Albiceleste contro il Venezuela, dove ha giocato tutti i 90 minuti. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la vera domanda ora è se Lionel Scaloni deciderà di chiedere a Lautaro un altro sforzo in vista dell’amichevole contro Porto Rico, che si giocherà a Fort Lauderdale a un orario notturno in Italia, tra martedì e mercoledì, quando saranno le 2 di notte. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter il capitano vuole esserci con la roma l8217argentina complica i piani cosa filtra

© Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano vuole esserci con la Roma: l’Argentina complica i piani, cosa filtra

In questa notizia si parla di: lautaro - inter

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Calhanoglu Inter, dopo il chiarimento telefonico con Lautaro è l’ora dei fatti: faccia a faccia col capitano alla Pinetina?

Inter, Lautaro Martinez sarà titolare contro il Cagliari? Il punto - Inter, Lautaro Martinez pronto a tornare titolare contro il Cagliari Dopo la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, l’Inter si prepara a tornare in campo per la trasferta di sabato 27 settembre ... Riporta calcionews24.com

Verso Cagliari Inter, oggi seduta mattutina per i nerazzurri: le novità su Lautaro in vista del match all’Unipol - Verso Cagliari Inter, oggi la squadra di Chivu ha sostenuto un allenamento mattutino: novità sul rientro di Lautaro. Come scrive cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Capitano Vuole