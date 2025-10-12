Lautaro Inter il capitano vuole esserci con la Roma | l’Argentina complica i piani cosa filtra
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è il classico giocatore che non si risparmia mai, sia con l’ Inter che con la Argentina. Il suo impegno in campo è costante, ed è sempre pronto a dare il massimo per la causa, come dimostrato anche durante l’ultimo impegno con l’Albiceleste contro il Venezuela, dove ha giocato tutti i 90 minuti. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la vera domanda ora è se Lionel Scaloni deciderà di chiedere a Lautaro un altro sforzo in vista dell’amichevole contro Porto Rico, che si giocherà a Fort Lauderdale a un orario notturno in Italia, tra martedì e mercoledì, quando saranno le 2 di notte. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - inter
Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Calhanoglu Inter, dopo il chiarimento telefonico con Lautaro è l’ora dei fatti: faccia a faccia col capitano alla Pinetina?
CdS - #Lautaro diviso tra #Inter e #Argentina: l'obiettivo è esserci a Roma e avvicinarsi ancora a #Mazzola - X Vai su X
Passione Inter. . Nuova POLEMICA su Lautaro e l’allarme per INTER-ROMA #passioneinter #Inter #amala #forzainter Vai su Facebook
Inter, Lautaro Martinez sarà titolare contro il Cagliari? Il punto - Inter, Lautaro Martinez pronto a tornare titolare contro il Cagliari Dopo la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, l’Inter si prepara a tornare in campo per la trasferta di sabato 27 settembre ... Riporta calcionews24.com
Verso Cagliari Inter, oggi seduta mattutina per i nerazzurri: le novità su Lautaro in vista del match all’Unipol - Verso Cagliari Inter, oggi la squadra di Chivu ha sostenuto un allenamento mattutino: novità sul rientro di Lautaro. Come scrive cagliarinews24.com