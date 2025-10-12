Lautaro Inter corsa contro il tempo per il capitano nerazzurro! Chivu deve valutare le sue condizioni in vista della Roma

Inter News 24 Lautaro Inter, in ritiro con l’Argentina, il capitano nerazzurro rientra il prossimo 16 ottobre a Milano a soli due giorni dal big-match. Lautaro Martínez tornerà a Milano il 16 ottobre, a soli due giorni dalla sfida all’ Olimpico contro la Roma. Il capitano dell’ Inter, impegnato con la Nazionale argentina, ha giocato 17 minuti contro il Venezuela e 63 contro l’ Ecuador durante l’ultima pausa per le nazionali. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, Lautaro è tornato stanco in precedenza, e la sua condizione fisica è una preoccupazione per Cristian Chivu, che dovrà prendere una decisione su come schierarlo contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

