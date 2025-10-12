Lautaro Inter con Chivu neanche lui è più sicuro del posto | la nuova gestione dell’attacco

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è uno degli attori principali della rivoluzione voluta da Cristian Chivu all’ Inter. Il capitano nerazzurro, fino a pochi mesi fa, era un punto fermo della formazione, ma con l’arrivo del tecnico rumeno le certezze sono venute meno. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha introdotto una novità che riguarda anche Lautaro: la formazione viene svelata solo tre ore prima della partita, senza più nessuna garanzia di partire titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, con Chivu neanche lui è più sicuro del posto: la nuova gestione dell’attacco

