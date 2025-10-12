L’Atalanta Under 23 spezza l’incantesimo | Cosenza ko al 93? ritorno alla vittoria dopo un mese di digiuno

Cosenza. L’ Atalanta Under 23 ritrova il sorriso e, soprattutto, torna a vincere dopo un digiuno di un mese. I nerazzurri sbancano il ‘Marulla’ battendo 2-1 il Cosenza a tempo letteralmente scaduto e centrano così il secondo successo in campionato. Tre punti che rappresentano ossigeno puro per la classifica della squadra di Bocchetti e un’iniezione di fiducia e autostima in vista del prosieguo del campionato. Contro la sesta della classe, l’Atalanta Under 23 sblocca il match al 23? grazie a Misitano che, di testa, irrompe sul cross di Simonetto e griffa il suo primo gol tra i professionisti. Al 32’, invece, i nerazzurri corrono un grandissimo pericolo: Vismara è costretto a bloccare con le mani un retropassaggio in area: l’arbitro assegna una punizione a due in area per il Cosenza e tutti i giocatori dell’Atalanta si schierano sulla linea di porta e nella fattispecie è Steffanoni a murare il bolide di Garritano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Atalanta Under 23 spezza l’incantesimo: Cosenza ko al 93?, ritorno alla vittoria dopo un mese di digiuno

In questa notizia si parla di: atalanta - under

Atalanta, Retegui va in Arabia Saudita: è ufficiale il passaggio all’Al-Qadsia

Atalanta, ufficiale il trasferimento di Retegui in Arabia: “Mi mancherete, è stato un onore”

Atalanta, se parte Lookman si sogna Chiesa: i dettagli dell’operazione

Nuova vittoria del Crotone che passa anche a Foggia. Domani Cosenza-Atalanta Under 23. Ferma la serie B. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/nuova-vittoria-del-crotone-che-passa-anche-a-foggia-4b439e39-14fc-49eb-952d-2de4383a9055.ht - facebook.com Vai su Facebook

Under 18, #Fiorentina-#Atalanta: grande vittoria al Viola Park! - X Vai su X

Ora è ufficiale: nasce l'Inter Under 23, ammessa in Serie C - Ammesse anche Aurora Pro Patria e Ravenna Ora è ufficiale: Inter Under 23, Aurora Pro Patria e Ravenna ... Si legge su gazzetta.it

Inter, dopo i 7 gol all’Under 23: “Se Chivu non l’ha capito è molto grave” - La squadra interista lascia non poche perplessità nella prima amichevole prestagionale, il test in famiglia con l’Under 23 fa emergere diversi problemi: e il tecnico è sulla graticola Di sicuro, non ... Lo riporta calciomercato.it