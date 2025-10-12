L' assalto dei palestinesi ai camion degli aiuti | in centinaia aggrappati alle fiancate per cibo medicine e acqua
Mentre circa 400 camion di aiuti umanitari attendono di attraversare il valico di Rafah, sul lato egiziano, la fame e la disperazione spingono centinaia di palestinesi a prendere d?assalto i. 🔗 Leggi su Leggo.it
Il piccolo flusso di aiuti alimentari che Israele consente di entrare a Gaza viene preso d'assalto dai palestinesi che rischiano la vita sotto il fuoco nemico
