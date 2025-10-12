L' assalto dei palestinesi ai camion degli aiuti | in centinaia aggrappati alle fiancate per cibo medicine e acqua

Leggo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre circa 400 camion di aiuti umanitari attendono di attraversare il valico di Rafah, sul lato egiziano, la fame e la disperazione spingono centinaia di palestinesi a prendere d?assalto i. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il piccolo flusso di aiuti alimentari che Israele consente di entrare a Gaza viene preso d'assalto dai palestinesi che rischiano la vita sotto il fuoco nemico

assalto palestinesi camion aiutiL'assalto dei palestinesi ai camion degli aiuti: in centinaia aggrappati alle fiancate per cibo, medicine e acqua - Mentre circa 400 camion di aiuti umanitari attendono di attraversare il valico di Rafah, sul lato egiziano, la fame e la disperazione spingono centinaia di palestinesi a prendere d’assalto ... Come scrive leggo.it

assalto palestinesi camion aiutiGaza, primi camion d’aiuti nella Striscia. Domani è il giorno degli ostaggi - Gli israeliani hanno iniziato a spostare i detenuti palestinesi con lunghe condanne da scambiare con i 48 ostaggi che dovrebbero essere rilasciati da Hamas. ilsole24ore.com scrive

