L’arma di Trump contro i nemici? Si fa chiamare Aquila e sta trasformando la giustizia in vendetta

Giovedì mattina, sull’account X di Edward Martin, è comparsa l’immagine di un’aquila che vola sul Brooklyn Bridge. Martin ha ripostato l’immagine in serata. Poco prima, la procuratrice generale di New York Letitia James era stata incriminata per frode bancaria e false dichiarazioni. Considerato che il soprannome di Martin è “Eagle Ed”, e che dirige l’ufficio del Dipartimento di Giustizia dove vengono regolati i conti con i “nemici” di Donald Trump, il simbolismo dell’immagine era molto chiaro. “Ed l’aquila” aveva ghermito sul ponte di Brooklyn la “preda” James. Il Dipartimento di Giustizia dell’era Trump è generoso di figure che devono molto alla fedeltà nei confronti del capo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

