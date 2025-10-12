L’arma di Trump contro i nemici? Si fa chiamare Aquila e sta trasformando la giustizia in vendetta
Giovedì mattina, sull’account X di Edward Martin, è comparsa l’immagine di un’aquila che vola sul Brooklyn Bridge. Martin ha ripostato l’immagine in serata. Poco prima, la procuratrice generale di New York Letitia James era stata incriminata per frode bancaria e false dichiarazioni. Considerato che il soprannome di Martin è “Eagle Ed”, e che dirige l’ufficio del Dipartimento di Giustizia dove vengono regolati i conti con i “nemici” di Donald Trump, il simbolismo dell’immagine era molto chiaro. “Ed l’aquila” aveva ghermito sul ponte di Brooklyn la “preda” James. Il Dipartimento di Giustizia dell’era Trump è generoso di figure che devono molto alla fedeltà nei confronti del capo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'arma finale di Trump contro Putin
L’Europa si indigna, nuove sanzioni. Ma senza Trump è un’arma spuntata
Trump arma l’Ucraina: Washington schiera i missili a lungo raggio per Kiev
Trump apre all’invio di missili Tomahawk a Kyiv. Si tratta di un’arma con una gittata di 2.500 chilometri, capace di colpire in profondità nel territorio russo. Prima di dare il via libera «voglio sapere che uso ne farebbero», ha detto il presidente Usa - X Vai su X
TERRORE A MANCHESTER Assalto all'arma bianca di fronte ad una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. 3 morti, incluso l'attentatore. Hamas intanto prende tempo sul piano di Trump per una cessazione delle ostilità a Gaza. Interrotta nella notte la mission Vai su Facebook
Trump richiama la ministra Bondi: 'È ora di perseguire i miei nemici' - Donald Trump richiama all'ordine la sua ministra della Giustizia Pam Bondi e le chiede di perseguire i suoi nemici e di farlo rapidamente. Come scrive ansa.it
Trump silura il procuratore, al suo posto la sua avvocata Lindsey Halligan: “È ora di perseguire i miei nemici” - Donald Trump richiama all’ordine la sua ministra della Giustizia Pam Bondi e le chiede di perseguire i suoi nemici e di farlo rapidamente. Scrive blitzquotidiano.it