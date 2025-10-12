L' area di stoccaggio di Contesse nuovo accesso agli atti | Che cosa trasportano quei tir?

Messinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta alta l'attenzione sui lavori di raddoppio della linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo. Il riferimento è alla situazione di Contesse che ospita l'area di stoccaggio delle terre provenienti dai cantieri. L'associazione #isamupubbirazzu ha presentato un nuovo accesso agli atti per chiedere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

