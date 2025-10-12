L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse In fumo 82mila euro | Mi attaccano perché sono generoso

Spunta un’altra presunta vittima dello schema di «Scommessa collettiva» messo in piedi da Mario Adinolfi. Il Fatto quotidiano racconta di aver ricevuto la telefonata della signora Antonia (nome di fantasia), che in lacrime ha raccontato dei soldi persi dopo aver riposto la sua fiducia nel fondatore del Popolo della Famiglia. «Ho 66 anni, sono disabile all’80%, non ho familiari, vivo della pensione – ha detto la signora al Fatto – Avevo da parte qualche decina di migliaia di euro. Mi sono fidata di Mario Adinolfi. Lo sentivo a Radio Maria, lo vedevo su Facebook nel suo vlog Stampa e Vangelo dove commentava i fatti di cronaca alla luce della Buona Novella». 🔗 Leggi su Open.online