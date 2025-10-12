Adesso si fa sul serio. L’ Ancona arriva oggi all’ Angelini con il passo della grande, la striscia vincente che brucia in tasca e la fame di chi sa che è arrivato il momento di dimostrare qualcosa di più di quanto fatto finora. Perché una cosa è macinare vittorie sui campi di provincia, un’altra è andare a vincere in casa di chi, almeno sulla carta, vale più di te. Il Chieti è roba seria: Lo dice Transfermarkt, con il suo organico che è il più costoso del girone F, lo confermano i numeri. Sesto posto sì, ma con due pareggi pesanti contro Teramo e L’Aquila che sanno di occasioni mancate più che di passi falsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Ancona alla prova del Chieti. Gli abruzzesi sono una corazzata