L’Ancona alla prova del Chieti Gli abruzzesi sono una corazzata

Adesso si fa sul serio. L’ Ancona arriva oggi all’ Angelini con il passo della grande, la striscia vincente che brucia in tasca e la fame di chi sa che è arrivato il momento di dimostrare qualcosa di più di quanto fatto finora. Perché una cosa è macinare vittorie sui campi di provincia, un’altra è andare a vincere in casa di chi, almeno sulla carta, vale più di te. Il Chieti è roba seria: Lo dice Transfermarkt, con il suo organico che è il più costoso del girone F, lo confermano i numeri. Sesto posto sì, ma con due pareggi pesanti contro Teramo e L’Aquila che sanno di occasioni mancate più che di passi falsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

