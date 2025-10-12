GROSSETO Estetica e sicurezza. Domani, dalle 9 alle 13, si terrà a Grosseto, all’auditorium della Misericordia in via Senese 161, un seminario tecnico-informativo organizzato dalla Asl Toscana sud est sull’utilizzo sicuro dei dispositivi estetici che impiegano radiazioni non ionizzanti, come laser, luce pulsata (IPL) e lampade UV per l’abbronzatura artificiale. Tecnologie queste che spesso vengono pubblicizzate come alternative sicure e non invasive agli interventi chirurgici e altrettanto spesso vengono percepite – sia dai consumatori che da alcuni operatori – come prive di rischi per la salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lampade abbronzanti. Utilizzo e rischi : "La prevenzione diventa essenziale"