Fortunati Una favola a lieto fine quella tra Dion e Gobi. I due sono un cagnolino randagio e un atleta stava facendo un’ultra maratona di 250 km nel deserto del Gobi in Cina. Durante la corsa, gli appare il quattro zampe che decide di correre al suo fianco. Il legame che si è formato tra Dion Leonard, maratoneta di Edimburgo e la cagnolina, che ha chiamato Gobi, è stato istantaneo e si è rafforzato sempre più nei giorni di gara. "Ero lì per competere e vincere, quindi quando ho visto la cucciola sulla linea di partenza mentre masticava le mie scarpe, ho pensato: ‘Di chi è questo cane fastidioso? Qualcuno lo tolga da qui!’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amore tra il runner e la cagnolina