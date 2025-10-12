Lamine Yamal mostra al mondo il suo amore | pubblica foto con la sua compagna è una famosa cantante

Lamine Yamal ha voluto documentare in maniera massiccia il suo amore per la cantante argentina Nicki Nicole, di 7 anni più grande di lui, con cui ha trascorso una vacanza in Croazia. Una coppia composta da due pezzi grossi nelle rispettive categorie di intrattenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lamine - yamal

Punteggi di lamine Yamal ma Barcellona detenuto da Rayo Vallecano

Lamine Yamal avvistato in Costiera: giornata di relax in yacht tra le acque del golfo - VIDEO

Adil Rami distrugge Lamine Yamal: “Feste, diamanti, pantaloni abbassati. Umanamente dico: vaffa…o”

Ibrahimovic non ha dubbi: il Pallone d’oro è un premio individuale perciò va dato al calciatore che ha fatto meglio individualmente. Anche voi avreste premiato Lamine Yamal? - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic: “Pallone d’Oro? L’avrei dato a Lamine Yamal” https://tinyurl.com/nhbhaev7 - X Vai su X

Lamine Yamal mostra al mondo il suo amore: pubblica foto con la sua compagna, è una famosa cantante - Lamine Yamal ha voluto documentare in maniera massiccia il suo amore per la cantante argentina Nicki Nicole, di 7 anni più grande di lui, con cui ha trascorso ... Secondo fanpage.it

Lamine Yamal il più forte al mondo?/ Caputi: “Già oggi fa la differenza, rispetto a Messi…” (esclusiva) - L'esterno del Barcellona è già oggi al top, ci si chiede cosa ancora potrà diventare nei prossimi anni. Da ilsussidiario.net