Dallo sconforto allo spiraglio di poter continuare a lavorare. Giacomo Scavuzzo è rimasto uno dei due ambulanti - negli anni Settanta i banchi erano 34 - che lavora al Mercato coperto di Vigevano in piazza Sant'Ambrogio, alle spalle di piazza Ducale. Un'attività, la vendita di frutta e verdura, che porta avanti dal 1966 dopo averla ereditata dal padre. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale gli hanno comunicato che domani sarà il suo ultimo giorno di lavoro: da martedì tutta l'area sarà interessata da lavori di ristrutturazione. Forse non è stato il classico fulmine a ciel sereno, dell'intervento si dibatte anche in toni aspri da tempo, in particolare in relazione alle necessità di abbattere dei tigli che godono di ottima saluta, ma l'ambulante non ha mai ricevuto comunicazioni ufficiali dall'amministrazione comunale.

© Ilgiorno.it - L’ambulante sfrattato dai lavori. Via da piazza Sant’Ambrogio dopo sessant’anni di attività