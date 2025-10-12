L’Albania fa un favore all’Italia toglie di torno la Serbia di Vlahovic Condò

Paolo Condò scrive della Nazionale e sottolinea giustamente che la notizia della serata è la sconfitta della Serbia in casa contro l’Albania, il che lancia gli albanesi al secondo posto in classifica ed elimina la Serbia che sarebbe stata l’avversario più insidioso per i play-off. Scrive Condò per il Corriere della Sera: La notizia più interessante della serata è la sconfitta casalinga della Serbia contro l’Albania, risultato che rovescia le gerarchie del girone K alle spalle dell’Inghilterra e probabilmente toglie di torno Vlahovic, Samardzic e Pavlovic, i più pericolosi dei potenziali avversari che ci spetteranno all’ultimo playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

