L’aiuto di Trump dietro gli attacchi alle raffinerie in Russia la guerra sulla benzina di Putin | Così i prezzi schizzano alle stelle

Ci sarebbe l’aiuto concreto degli Stati Uniti dietro gli attacchi delle forze ucraine a centrali elettriche e raffinerie di petrolio russe. Secondo il Financial Times che cita fonti informate, da diverse settimane Kiev riceve informazioni dall’intelligence americana per colpire risorse energetiche russe. Tra queste ci sono anche raffinerie di petrolio oltre la linea del fronte. Gli attacchi farebbero parte di una strategia più ampia, che punta a colpire l’economia russa. «Questo sostegno si è intensificato da metà estate – riporta il Finalcial Times – gli attacchi di Kiev hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi dell’energia in Russia e costretto Mosca a tagliare le esportazioni di gasolio e a imporrare carburante». 🔗 Leggi su Open.online