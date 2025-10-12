L’aiuto di Trump dietro gli attacchi alle raffinerie in Russia la guerra sulla benzina di Putin | Così i prezzi schizzano alle stelle
Ci sarebbe l’aiuto concreto degli Stati Uniti dietro gli attacchi delle forze ucraine a centrali elettriche e raffinerie di petrolio russe. Secondo il Financial Times che cita fonti informate, da diverse settimane Kiev riceve informazioni dall’intelligence americana per colpire risorse energetiche russe. Tra queste ci sono anche raffinerie di petrolio oltre la linea del fronte. Gli attacchi farebbero parte di una strategia più ampia, che punta a colpire l’economia russa. «Questo sostegno si è intensificato da metà estate – riporta il Finalcial Times – gli attacchi di Kiev hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi dell’energia in Russia e costretto Mosca a tagliare le esportazioni di gasolio e a imporrare carburante». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: aiuto - trump
Gaza, ex capi sicurezza Israele chiedono aiuto a Trump per stop guerra
La Svizzera chiede aiuto a Infantino per fermare i dazi di Trump
Guerra mondiale, aiuto Usa a difesa Polonia e Paesi Baltici contro escalation Russia: cosa sta succedendo e cosa ha detto Trump
3/3 Piano di pace del Presidente Trump: l'Italia, con il governo di @GiorgiaMeloni, da subito impegnata nel fornire aiuto alla popolazione di Gaza. @FratellidItalia @fdieuropa @ecrgroup @Setteottobre_ @s_parisi @IsraelinItaly @GlobalCRL @NirensteinF @ - X Vai su X
La svalutazione del peso ha messo in crisi i programmi del presidente argentino. Che per evitare il tracollo è stato costretto a chiedere aiuto agli Stati Uniti di Donald Trump. - facebook.com Vai su Facebook
Attacchi informatici e aeroporti europei nel caos: dietro c’è l’accordo NATO? - Negli ultimi giorni, una raffica di attacchi hacker ha messo in ginocchio i sistemi informatici di alcuni dei principali scali europei. Riporta notizie.tiscali.it
Trump all'attacco: 'Onu inutile, Europa imbarazzante' - Dal palco dell'Assemblea Generale dell'Onu un Donald Trump agguerrito lancia stoccate alle 'inutili' Nazioni Unite e a quell'Europa "imbarazzante" che ... Si legge su ansa.it