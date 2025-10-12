Lady Oscar Dragon Ball e Lupin | a Borgaro Anime Best Of - Il concerto un viaggio fantastico tra le sigle dei cartoni cult

Dai manga alla televisione, e ora dal piccolo schermo al palcoscenico: il fenomeno della cultura pop giapponese si trasforma in un evento musicale dal vivo. Sabato 25 ottobre il Teatro Atlantic di Borgaro Torinese ospiterà “Anime Best of” - The Concert, un vero e proprio concerto per celebrare le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

