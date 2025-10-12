Ladri vanitosi al supermercato sventato maxi furto in creme e profumi per 800 euro
Curno. Hanno agito con freddezza, ma il piano non è andato a buon fine. Una coppia di cittadini sudamericani è stata sorpresa nel reparto profumeria del supermercato Conad di Curno mentre tentava di sottrarre merce per un valore complessivo di circa 800 euro. È successo nel pomeriggio di sabato 11 ottobre. Secondo quanto ricostruito dalla sicurezza interna, la donna ha iniziato selezionando con cura diversi articoli, tra profumi e trucchi dal valore di circa 20 euro ciascuno, accantonandoli in modo accurato. Dopo essersi allontanata per qualche minuto, è tornata sul posto accompagnata dal complice, che fungeva da palo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: ladri - vanitosi
