Ladri in fuga a Chieti Scalo in due arrestati dopo un inseguimento a Dragonara

Ladri in fuga nella notte lungo la Tiburtina, a Chieti Scalo. Una pattuglia della volante della polizia, insospettita dal transito di una Mercedes Gla, segnalata già nei giorni precedenti in zona, nella serata di sabato, in viale dell'Unità d'Italia, ha dato vita a un inseguimento della vettura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

