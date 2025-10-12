Ladri in azione a Giovi | la Guardia Agroforestale Italiana lancia l' allarme
Ladri in azione, ieri pomeriggio a Casa Rocco di Giovi: lo rende noto la Guardia Agroforestale Italiana Odv. I malviventi a bordo di un'auto di colore bianco avrebbero messo a segno il colpo per poi fuggire. L'associazione invita la comunità a prestare massima attenzione e a denunciare eventuali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
