Ladri in azione a Giovi | la Guardia Agroforestale Italiana lancia l' allarme

Ladri in azione, ieri pomeriggio a Casa Rocco di Giovi: lo rende noto la Guardia Agroforestale Italiana Odv. I malviventi a bordo di un'auto di colore bianco avrebbero messo a segno il colpo per poi fuggire. L'associazione invita la comunità a prestare massima attenzione e a denunciare eventuali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

