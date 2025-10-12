Ladri di rame nel cimitero Spogliate venti cappelle

Ladri di rame ancora in azione in un cimitero: hanno smontato e portato via le canaline di 20 cappelle. Il furto è stato scoperto venerdì, messo a segno nella nottata precedente al camposanto di Magherno, poi denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili. Con tutta probabilità una banda di predoni di oro rosso che spesso prendono di mira i cimiteri, ma anche altri edifici come fabbriche dismesse, approfittando del buio notturno e delle zone isolate in cui possono agire indisturbati. Anche a Magherno il cimitero si trova infatti in un’area lontana dalle case, all’estremo margine Sud-Ovest rispetto al centro abitato, con strada peraltro a fondo chiuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri di rame nel cimitero. Spogliate venti cappelle

In questa notizia si parla di: ladri - rame

Gropello Cairoli, ladri di rame in azienda: rubati 1.200 metri di cavi

Banda fa razzia di rame in azienda, uno dei ladri arrestato dai carabinieri

Salta il maxi furto di quasi 700 chili di rame: arrivano i carabinieri, ladri in fuga

Il momento di preghiera avvenuto in seguito alla razzia di rame, vasi e statue fatta dai ladri la passata settimana - facebook.com Vai su Facebook

Autocarro rubato pieno di cavi di rame finisce contro un albero durante un inseguimento: 4 ladri in fuga per le campagne https://ift.tt/WjMx1m0 - X Vai su X

Tentato furto di rame al cimitero di Cavallermaggiore: quattordici cappelle profanate nella notte - Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, il cimitero di Cavallermaggiore è stato teatro di un grave episodio di tentato furto e profanazione. Come scrive targatocn.it

Tentato furto di rame nel cimitero di Cavallermaggiore, indagano i Carabinieri - I responsabili hanno abbandonato sul posto la refurtiva a causa dell'arrivo dei militari dell'Arma ... Segnala cuneodice.it