L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane | impatti su azioni di tech companies e obbligazioni corporate a medio termine

Bergamonews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale (IA) si sta affermando come una delle forze trainanti dell’economia globale, e l’Italia non fa eccezione. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina 2,5 miliardi di euro alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), le aziende italiane stanno abbracciando l’IA per migliorare la produttività, ottimizzare le catene di approvvigionamento e competere su scala globale. Il boom tecnologico sta generando opportunità di investimento senza precedenti, ma anche nuovi rischi, sia per le azioni di aziende tecnologiche quotate sia per le obbligazioni corporate emesse da PMI innovative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217adozione dell8217intelligenza artificiale nelle pmi italiane impatti su azioni di tech companies e obbligazioni corporate a medio termine

© Bergamonews.it - L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane: impatti su azioni di tech companies e obbligazioni corporate a medio termine

In questa notizia si parla di: adozione - intelligenza

Intesa Ibm-Almawave: Così accelereremo l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle Pmi italiane

Intelligenza artificiale per le Pmi: la sfida di M-Ai - how sull’intelligenza artificiale si concentrano sempre più in poche mani e in poche aziende, il rischio è che le piccole e medie imprese italiane restino escluse ... milano.repubblica.it scrive

Come Datrix sta ritagliando un'intelligenza artificiale a misura di pmi e grandi aziende - Esiste una via italiana all’intelligenza artificiale che prova a farsi largo nella foresta del tech globale. Scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: L8217adozione Dell8217intelligenza Artificiale Pmi