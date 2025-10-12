L’intelligenza artificiale (IA) si sta affermando come una delle forze trainanti dell’economia globale, e l’Italia non fa eccezione. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina 2,5 miliardi di euro alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), le aziende italiane stanno abbracciando l’IA per migliorare la produttività, ottimizzare le catene di approvvigionamento e competere su scala globale. Il boom tecnologico sta generando opportunità di investimento senza precedenti, ma anche nuovi rischi, sia per le azioni di aziende tecnologiche quotate sia per le obbligazioni corporate emesse da PMI innovative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane: impatti su azioni di tech companies e obbligazioni corporate a medio termine