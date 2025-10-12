L' Acf Arezzo festeggia Costanza Razzolini per le 100 reti in maglia amaranto

Arezzo, 12 ottobre 2025 – L'ACF Arezzo ha voluto rendere omaggio a una delle sue bandiere, Costanza Razzolini, premiandola con una targa celebrativa per aver raggiunto le 100 reti ufficiali in maglia amaranto, confermandosi così la miglior marcatrice nella storia del club. Il riconoscimento è stato consegnato al Campo “Bruno Nespoli” di Arezzo, al termine della gara casalinga contro il Frosinone valevole per la quinta giornata di Serie B Femminile. Il traguardo, invece, è stato raggiunto alla terza giornata di campionato, domenica 28 settembre 2025, quando Razzolini, grazie a una doppietta realizzata in trasferta contro il Cesena, ha siglato la sua centesima rete con l'Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

