Dopo due trasferte consecutive, le amaranto conquistano i primi tre punti tra le mura amiche grazie ai gol di Vlassopoulou Dopo due gare lontano da casa, l’ ACF Arezzo torna al Campo “Bruno Nespoli” e ritrova subito la vittoria. Le amaranto superano il Frosinone per 2-1, in una sfida combattuta ma ben gestita dalle ragazze di Andrea Benedetti. Protagonista assoluta la greca Vlassopoulou, autrice di una doppietta decisiva. Primo tempo L’avvio è vivace da entrambe le parti. Al 12’ l’Arezzo si fa pericoloso con una serie di conclusioni in area, ma Nardi riesce a bloccare. Al 23’ arriva il meritato vantaggio: cross di Lorieri, respinta corta del portiere, e Vlassopoulou di testa firma l’1-0 amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’ACF Arezzo batte il Frosinone 2-1: prima vittoria casalinga per le ragazze di Benedetti