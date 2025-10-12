L’ACF Arezzo batte il Frosinone 2-1 | prima vittoria casalinga per le ragazze di Benedetti
Dopo due trasferte consecutive, le amaranto conquistano i primi tre punti tra le mura amiche grazie ai gol di Vlassopoulou Dopo due gare lontano da casa, l’ ACF Arezzo torna al Campo “Bruno Nespoli” e ritrova subito la vittoria. Le amaranto superano il Frosinone per 2-1, in una sfida combattuta ma ben gestita dalle ragazze di Andrea Benedetti. Protagonista assoluta la greca Vlassopoulou, autrice di una doppietta decisiva. Primo tempo L’avvio è vivace da entrambe le parti. Al 12’ l’Arezzo si fa pericoloso con una serie di conclusioni in area, ma Nardi riesce a bloccare. Al 23’ arriva il meritato vantaggio: cross di Lorieri, respinta corta del portiere, e Vlassopoulou di testa firma l’1-0 amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - batte
Napoli, prima amichevole indigesta: l’Arezzo batte Conte e De Bruyne
Pattarello e Varela stendono i campioni d'Italia: l'Arezzo batte 2-0 il Napoli
L’Arezzo batte il Mantova a Mezzana per 2-1
Dilettanti Arezzo. Ogryzek · AURA. Su un angolo di Rosi torre di testa per Bega che batte Balli a due passi dalla porta. ? Eccellenza gir. B - 5ª Giornata ? Sansovino-Castiglionese 2-1 #DilettantiArezzo #Dilettanti #Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Serie C girone B 8° turno: ennesima vittoria esterna dell'Arezzo. La Pianese batte il Livorno in rimonta https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A97B0-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,B7EEE3A0-9F8E-11F0-9E33-F4 - X Vai su X
Il Frosinone batte il Treviso (1-0) e pensa al futuro - 0 il Treviso (gol di Eder al 10 del secondo tempo) ma la classifica interlocutoria spinge già a guardare alla prossima stagione. Secondo ilgiornale.it