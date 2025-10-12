L’abbraccio ‘corale’ a Pavarotti ritorno alle origini per i 90 anni Grigolo | Per me un vero Maestro
Sì, Luciano c’era ieri sera al teatro Comunale. Era là a stringere la ‘gelida manina’ di Mimì, era là a ricordarci che “La donna è mobile, qual piuma al vento”, era là per stillare una furtiva lagrima, era là con tutta la bellezza della memoria, della nostalgia e della forza del suo canto. Impareggiabile, indimenticabile. Quella che Modena ha tributato a Luciano Pavarotti, nel giorno del suo 90° compleanno, è stata soprattutto una grande prova d’affetto, il segno di un legame che non si affievolisce con gli anni, ma resiste e si rafforza. Fra tradizione e futuro. Tanti i modenesi che hanno voluto partecipare all’evento (che ha suggellato il Modena Belcanto Festival) e condividere l’abbraccio per Luciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
