La zona del Silenzio Un’area da proteggere dai rumori del mondo spesso profanata

La tomba di Dante, bella o brutta che sia, doveva ’essere isolata in senso assoluto da ogni diretto e indiretto contatto con la nostra affannante ed affannosa età’. Per questo motivo venne istituita attorno alla tomba la ’Zona del silenzio’ per creare un’area di pace e di tranquillità. Occorrerebbe troppo spazio per ricostruire tutti i passaggi che portarono alla realizzazione della Zona e ne cito solamente due importanti. Il primo fu la rimozione del monumento a Garibaldi che all’epoca era di fronte alla chiesa di San Francesco. Il secondo fu la realizzazione di un portico, che ancora oggi si vede nel giardinetto a fianco di Casa Oriani, utilizzando i marmi che un tempo erano posti in uno dei chiostri del monastero di Santa Maria in Porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

