Trasferta insidiosa per la Zenith Prato nella quinta giornata di andata del girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15 gli amaranto saranno impegnati sul campo del Montespertoli, squadra abitualmente molto ostica, che insegue i pratesi in classifica a 3 lunghezze di distanza. Gli uomini allenati da mister Sarti, peraltro, sono ancora imbattuti in questo avvio di stagione (hanno messo in fila una vittoria e tre pareggi) e fanno della concretezza la loro arma più importante. "Sarà una partita molto delicata. Il Montespertoli è una squadra che ha il giusto mix fra giocatori giovani ed esperti ed è una formazione tremendamente concreta.

La Zenith vuol rimanere in alto. Esame di maturità a Montespertoli