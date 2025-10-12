La voce di The King risuonerà ancora al cinema | Baz Luhrmann presenta il film-concerto EPiC | Elvis Presley in Concert
Dopo il biopic Elvis, con Austin Butler nel ruolo del cantante, il regista australiano Baz Luhrmann ( Moulin Rouge!, The Great Gatsby, Romeo+Juliet ) non sembra essere minimamente stanco di The King, anzi. Nel 2026 arriverà nei cinema EPiC: Elvis Presley in Concert, film-concerto da lui diretto e dedicato all’icona del rock and roll. La pellicola, presentata in anteprima al Toronto Film Festival, unisce riprese inedite delle residency di Presley a Las Vegas, risalenti agli anni Sessanta e Settanta, a scene scartate dai documentari Elvis: That’s the Way It Is ed Elvis on Tour. Baz Luhrmann vuole portate Elvis Presley in tour in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: voce - king
Cambio di voce di dale gribble nel revival di king of the hill explicado
Un sogno che accese i cuori e fece palpitare il mondo: la voce di Martin Luther King in un discorso epico
Le OGR Torino accendono i riflettori sul jazz con una voce internazionale. Martedì 14 ottobre, direttamente da Philadelphia, la straordinaria Denise King farà tappa in Italia per la sua tournée europea, portando sul palco di Snodo un concerto che intreccia Vai su Facebook
Jonathan Joss, voce di King of the Hill, ucciso da un colpo di pistola a 59 anni - Jonathan Joss, voce di John Recorn nella serie animata King of the Hill, è morto domenica 1° giugno 2025 in una sparatoria, come confermato a Variety dalla polizia di San Antonio, Texas. Riporta msn.com