La voce di The King risuonerà ancora al cinema | Baz Luhrmann presenta il film-concerto EPiC | Elvis Presley in Concert

12 ott 2025

Dopo il biopic Elvis, con Austin Butler nel ruolo del cantante, il regista australiano Baz Luhrmann ( Moulin Rouge!, The Great Gatsby, Romeo+Juliet ) non sembra essere minimamente stanco di The King, anzi. Nel 2026 arriverà nei cinema EPiC: Elvis Presley in Concert, film-concerto da lui diretto e dedicato all’icona del rock and roll. La pellicola, presentata in anteprima al Toronto Film Festival, unisce riprese inedite delle residency di Presley a Las Vegas, risalenti agli anni Sessanta e Settanta, a scene scartate dai documentari Elvis: That’s the Way It Is ed Elvis on Tour. Baz Luhrmann vuole portate Elvis Presley in tour in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

