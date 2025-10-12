La vincitrice del concorso nazionale Splendida d' Italia condivide la corona coi nonni del Don Baronio

Ambra Calbucci, la cesenate 18enne vincitrice del concorso nazionale "Splendida d'Italia" Summer tour 2025, ha voluto condividere la gioia della vittoria con i suoi simpatici "nonnini" della Don Baronio. La giovane cesenate, che si è imposta per bellezza e gentilezza nella finale svoltasi alcune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La vincitrice del concorso nazionale "Splendida d'Italia" condivide la corona coi nonni del "Don Baronio"

